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В Москве 1 млн человек проголосовали электронно на выборах президента России

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В Москве уже 1 млн человек проголосовали электронно на выборах президента России.
В Москве 1 млн человек проголосовали электронно на выборах президента России

«Мы ожидали высокое внимание к выборам президента в Москве. Как всегда, люди стараются проголосовать в пятницу утром, чтобы не забыть», — рассказал Артём Костырко, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы.

Отмечается, что некоторые пользователи могут попадать на страницу электронной очереди.

Это алгоритм, который разработчики предусмотрели, чтобы система работала стабильно при повышенных нагрузках. Чтобы проголосовать, таким пользователям нужно подождать или вернуться на elec.mos.ru позднее.

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