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Глава ЛНР Пасечник проголосовал на выборах президента России

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник проголосовал на выборах президента России.
Глава ЛНР Пасечник проголосовал на выборах президента России
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Поздравляю всех жителей Луганской Народной Республики с этим очень важным событием — впервые в нашей истории мы участвуем в выборах лидера государства. Вместе со всей Россией мы выбираем будущее страны», — сказал глава региона.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов проголосовал на выборах президента России.

Также глава ДНР Денис Пушилин проголосовал на выборах президента России в Донецке.

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