Глава ЛНР Пасечник проголосовал на выборах президента России
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Поздравляю всех жителей Луганской Народной Республики с этим очень важным событием — впервые в нашей истории мы участвуем в выборах лидера государства. Вместе со всей Россией мы выбираем будущее страны», — сказал глава региона.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов проголосовал на выборах президента России.
Также глава ДНР Денис Пушилин проголосовал на выборах президента России в Донецке.