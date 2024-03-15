Глава ЛНР Пасечник проголосовал на выборах президента России

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник проголосовал на выборах президента России.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Поздравляю всех жителей Луганской Народной Республики с этим очень важным событием — впервые в нашей истории мы участвуем в выборах лидера государства. Вместе со всей Россией мы выбираем будущее страны», — сказал глава региона.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов проголосовал на выборах президента России.

Также глава ДНР Денис Пушилин проголосовал на выборах президента России в Донецке.