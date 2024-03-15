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В Москве провели капремонт в доме на Каланчёвской улице 1906 года постройки

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В Москве капитально отремонтировали дом №32 на Каланчёвской улице в Красносельском районе.
В Москве провели капремонт в доме на Каланчёвской улице 1906 года постройки
  • © Пресс-служба Фонда капремонта

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Фонда капремонта.

Здание было построено в 1906 году в стиле неоклассицизма по индивидуальному проекту.

Специалисты, в частности, восстановили фасад и архитектурный декор, сформированный в основном из кирпичной кладки, а также привели в порядок цоколь и крышу.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве в прошлом году восстановили 344 ветхих строения.

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