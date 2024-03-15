В ЛНР открылись избирательные участки для голосования на выборах президента

В Луганской Народной Республике открылись избирательные участки для проведения голосования на выборах президента России.

Как сообщила председатель Избиркома ЛНР Елена Кравченко, слова которой приводятся в Telegram-канале комиссии, голосование на выборах президента России в республике началось, все избирательные участки открылись и начали свою работу.

Также Кравченко сообщила, что у входа на избирательные участки Луганска ещё до открытия собралось немало горожан, желающих проголосовать.

Ранее сообщалось об открытии избирательных участков для голосования на выборах президента России в Москве и Московской области.