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В ЛНР открылись избирательные участки для голосования на выборах президента

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В Луганской Народной Республике открылись избирательные участки для проведения голосования на выборах президента России.
В ЛНР открылись избирательные участки для голосования на выборах президента

Как сообщила председатель Избиркома ЛНР Елена Кравченко, слова которой приводятся в Telegram-канале комиссии, голосование на выборах президента России в республике началось, все избирательные участки открылись и начали свою работу.

Также Кравченко сообщила, что у входа на избирательные участки Луганска ещё до открытия собралось немало горожан, желающих проголосовать.

Ранее сообщалось об открытии избирательных участков для голосования на выборах президента России в Москве и Московской области.

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