На Сахалине 93-летний мужчина лично пришёл на избирательный участок
«Николаю Семёновичу 93 года. Сначала он планировал голосовать на дому, однако в этот важный и ответственный для всей страны день принял решение лично посетить избирательный участок и отдать свой голос», — говорится в сообщении.
Также этот участок посетила жительница того же села Пелагия Филиппова, которая лично прибыла на выборы в 92 года.
Ранее в Иркутской области и Бурятии открылись участки для голосования на выборах президента России.