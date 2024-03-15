На Сахалине 93-летний мужчина лично пришёл на избирательный участок

Старейший житель села Новое на Сахалине Николай Дунаев лично пришёл на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах президента России, сообщает региональная ЦИК.

«Николаю Семёновичу 93 года. Сначала он планировал голосовать на дому, однако в этот важный и ответственный для всей страны день принял решение лично посетить избирательный участок и отдать свой голос», — говорится в сообщении.

Также этот участок посетила жительница того же села Пелагия Филиппова, которая лично прибыла на выборы в 92 года.

Ранее в Иркутской области и Бурятии открылись участки для голосования на выборах президента России.