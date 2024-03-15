Автовладельцы Запорожской области приходят в ГИБДД для замены госномеров на российские

Автовладельцы Запорожской области активно приходят в ГИБДД для замены украинских госномеров на российские, сейчас в регионе работают три подразделения МРЭО — в Энергодаре, Мелитополе и Бердянске.

Также осуществляется выездной приём граждан в городе Пологи. Начальник местной ГИБДД Максим Арцер рассказал, что ГАИ на Украине была ликвидирована, поэтому в Запорожской области пришлось создавать подразделение с нуля. Подробнее — в сюжете.