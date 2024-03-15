Автовладельцы Запорожской области приходят в ГИБДД для замены госномеров на российские
Автовладельцы Запорожской области активно приходят в ГИБДД для замены украинских госномеров на российские, сейчас в регионе работают три подразделения МРЭО — в Энергодаре, Мелитополе и Бердянске.
Также осуществляется выездной приём граждан в городе Пологи.
Начальник местной ГИБДД Максим Арцер рассказал, что ГАИ на Украине была ликвидирована, поэтому в Запорожской области пришлось создавать подразделение с нуля.
Подробнее — в сюжете.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен