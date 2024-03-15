Выборы президента России начались на Колыме, Сахалине и Курилах
«Ровно в восемь утра открылись все 86 избирательных участков», — цитирует его РИА Новости.
Он уточнил, что на участках работают около 300 общественных наблюдателей.
Как сообщила председатель избиркома Сахалинской области Виктория Черкасова, выборы также начались на Сахалине и Курилах.
Ранее стало известно, что избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов первым из руководителей субъектов России принял участие в выборах президента страны.