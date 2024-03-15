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Выборы президента России начались на Колыме, Сахалине и Курилах

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В Магаданской области открылось 86 избирательных участков, сообщил председатель облизбиркома Николай Жуков.

«Ровно в восемь утра открылись все 86 избирательных участков», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что на участках работают около 300 общественных наблюдателей.

Как сообщила председатель избиркома Сахалинской области Виктория Черкасова, выборы также начались на Сахалине и Курилах.

Ранее стало известно, что избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов первым из руководителей субъектов России принял участие в выборах президента страны.

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