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Памфилова: каждый избирательный участок на выборах оборудован двумя камерами

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Каждый избирательный участок на выборах президента России оборудован двумя камерами, которые будут работать все дни голосования.

Об этом сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

«На каждом участке работают две камеры», — цитирует её РИА Новости.

Памфилова рассказала, что видеонаблюдение будет осуществляться круглосуточно в течение всего времени работы избирательных участков «вплоть до ввода протоколов ГАС «Выборы».

Ранее стало известно, что избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

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