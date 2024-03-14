Памфилова: каждый избирательный участок на выборах оборудован двумя камерами

Каждый избирательный участок на выборах президента России оборудован двумя камерами, которые будут работать все дни голосования.

Об этом сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

«На каждом участке работают две камеры», — цитирует её РИА Новости.

Памфилова рассказала, что видеонаблюдение будет осуществляться круглосуточно в течение всего времени работы избирательных участков «вплоть до ввода протоколов ГАС «Выборы».

Ранее стало известно, что избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.