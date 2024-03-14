Памфилова: каждый избирательный участок на выборах оборудован двумя камерами
Об этом сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.
«На каждом участке работают две камеры», — цитирует её РИА Новости.
Памфилова рассказала, что видеонаблюдение будет осуществляться круглосуточно в течение всего времени работы избирательных участков «вплоть до ввода протоколов ГАС «Выборы».
Ранее стало известно, что избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.