Угрозу ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе
Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщает мэрия города.
- РИА Новости
«Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.
Жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам.
Ранее стало известно, что силы ПВО около 20:00 мск сбили украинский БПЛА над Белгородской областью.
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