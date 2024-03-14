Угрозу ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе

Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщает мэрия города.

«Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

Жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее стало известно, что силы ПВО около 20:00 мск сбили украинский БПЛА над Белгородской областью.