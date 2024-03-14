Прокуратура Москвы предостерегла граждан от попыток срыва выборов

Прокуратура Москвы предупредила граждан об ответственности за нарушения избирательного законодательства после того, как в сети появились призывы к несогласованным акциям на избирательных участках в столице.

«Ни сами указанные публичные массовые мероприятия, ни места их проведения в установленном законом порядке с органами исполнительной власти города не согласованы», — напомнило надзорное ведомство.

Такие действия могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий. За их совершение предусмотрена уголовная ответственность, подчеркнула прокуратура.

В Московской городской избирательной комиссии также напомнили, что за препятствование выборам грозит уголовная ответственность.