Прокуратура Москвы предостерегла граждан от попыток срыва выборов
- РИА Новости
«Ни сами указанные публичные массовые мероприятия, ни места их проведения в установленном законом порядке с органами исполнительной власти города не согласованы», — напомнило надзорное ведомство.
Такие действия могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий. За их совершение предусмотрена уголовная ответственность, подчеркнула прокуратура.
В Московской городской избирательной комиссии также напомнили, что за препятствование выборам грозит уголовная ответственность.