RT в Telegram
Подпишись

Прокуратура Москвы предостерегла граждан от попыток срыва выборов

Короткая ссылка
Прокуратура Москвы предупредила граждан об ответственности за нарушения избирательного законодательства после того, как в сети появились призывы к несогласованным акциям на избирательных участках в столице.
Прокуратура Москвы предостерегла граждан от попыток срыва выборов
  • РИА Новости

«Ни сами указанные публичные массовые мероприятия, ни места их проведения в установленном законом порядке с органами исполнительной власти города не согласованы», — напомнило надзорное ведомство.

Такие действия могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий. За их совершение предусмотрена уголовная ответственность, подчеркнула прокуратура.

В Московской городской избирательной комиссии также напомнили, что за препятствование выборам грозит уголовная ответственность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить