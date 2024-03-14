СК: получившие российское гражданство более 16 тысяч человек поставлены на воинский учёт

За несколько месяцев 2023 года на воинский учёт были поставлены более 16 тыс. человек, получивших российское гражданство, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на заседании коллегии Главного военного следственного управления ведомства.

«Из указанного количества свыше 1,7 тыс. человек убыли для прохождения военной службы по призыву, почти 3,5 тыс. заключили с Министерством обороны России контракт о прохождении военной службы», — сообщил глава СК.

На коллегии также сообщили, что в 2023 году в военные следственные органы поступило в три раза больше сообщений о преступлениях по сравнению с 2022 годом.

В результате их рассмотрения возбуждено в 3,5 раза больше уголовных дел.