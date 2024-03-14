СК: получившие российское гражданство более 16 тысяч человек поставлены на воинский учёт
- РИА Новости
«Из указанного количества свыше 1,7 тыс. человек убыли для прохождения военной службы по призыву, почти 3,5 тыс. заключили с Министерством обороны России контракт о прохождении военной службы», — сообщил глава СК.
На коллегии также сообщили, что в 2023 году в военные следственные органы поступило в три раза больше сообщений о преступлениях по сравнению с 2022 годом.
В результате их рассмотрения возбуждено в 3,5 раза больше уголовных дел.