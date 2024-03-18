В России разработали умную погодную станцию для дронов

Российские инженеры создали портативную метеостанцию для определения параметров атмосферы, которая позволит беспилотным летательным аппаратам выполнять полёты с учётом условий погоды, а операторам точнее наводить их на цель. Об этом рассказали RT в пресс-службе НТИ.

Мобильная метеостанция называется «Метеосоник». Она разработана одноимённой подмосковной компанией.

Эта станция сможет создавать краткосрочные прогнозы локальных метеоусловий при совместном использовании с нейросетью.

По словам руководителя проекта и разработчика Олега Кудрявцева, станция измеряет температуру воздуха, направление и скорость ветра и передаёт пользователю полученные данные по радиоканалу в режиме реального времени.

«Станция может использоваться для корректировки полётного задания беспилотных летательных аппаратов в конечную точку полёта или в интересах правоохранительных органов и специальных служб при наведении дронов на цель. Её можно устанавливать не только в городах на объектах инфраструктуры, но и, например, на судах, в том числе маломерных, или на подвижных платформах», — считает Кудрявцев.

Стоимость станции не превышает 60 тыс. рублей. При этом, как уточнил разработчик, это «единственная в своём сегменте разработка на российском рынке с высоким уровнем точности и прогнозированием на основе ИИ».