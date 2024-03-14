Новые маршруты промышленного туризма создадут в Ульяновской области

В Ульяновской области разработали один комплексный тур и две экскурсии в рамках всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность».

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на директора Агентства по туризму региона Дениса Ильина.

Однодневный тур «История игрушек. От Фаберже до квадрокоптера» включает в себя обзорную экскурсию по Димитровграду, посещение музея художника ювелирной фирмы Фаберже Василия Зуева, участие в мастер-классе в «Кванториуме», экскурсию по фабрике «Полесье».

В настоящее время в области для посещения доступно несколько предприятий, в частности ООО «Аммонд», хладокомбинат «Морозкино» и «Мануфактура БалалайкерЪ».

Ранее сообщалось, что в Удмуртии создадут 20 новых маршрутов в рамках проекта по молодёжному туризму.