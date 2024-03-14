Специалист Торопцев допустил снижение курса биткоина в мае

Региональный директор биржи криптовалют CommEX Антон Торопцев спрогнозировал снижение курса биткоина в мае 2024 года.

«Временной период с повышенной волатильностью и возможным проседанием курса биткоина — это период нескольких недель после халвинга, который состоится в середине апреля», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, владельцы этой криптовалюты предпочтут распродать биткоины, чтобы покрыть операционные расходы и выйти в прибыль, пока монеты торгуются на максимуме.

А это, соответственно, подтолкнёт к снижению его курса, заключил эксперт.

Ранее президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин выразил мнение, что не стоит вкладывать в биткоин последние деньги.