Экс-послу США Салливану и пресс-секретарю Госдепа Миллеру запрещён въезд в Россию

Среди американцев, которым запрещён въезд в Россию, советник Госдепа Дерек Шолле, экс-посол Джон Салливан и пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер.

Как сообщается на сайте МИД России, всего в списке 227 фамилий.

Отмечается, что они причастны к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней администрации США, а также непосредственно вовлечены в антироссийские акции.