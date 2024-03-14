Экс-послу США Салливану и пресс-секретарю Госдепа Миллеру запрещён въезд в Россию
Среди американцев, которым запрещён въезд в Россию, советник Госдепа Дерек Шолле, экс-посол Джон Салливан и пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер.
- РИА Новости
Как сообщается на сайте МИД России, всего в списке 227 фамилий.
Отмечается, что они причастны к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней администрации США, а также непосредственно вовлечены в антироссийские акции.
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