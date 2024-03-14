RT в Telegram
Подпишись

В районе Ростокино летом построят офисный центр

Короткая ссылка
Бизнес-центр с уличным коворкингом введут в эксплуатацию в середине 2024 года в столичном районе Ростокино, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
В районе Ростокино летом построят офисный центр
  • РИА Новости

«Общая площадь здания, состоящего из торгового и офисного центров, составляет 90 тыс. кв. м. Первые три этажа отданы под торговую галерею, а с 3 по 18 этаж разместится бизнес-центр площадью 36,8 тыс. кв. м. А на минус первом этаже предусмотрен подземный переход, который выведет к станции «Ботанический сад» Московского центрального кольца», — сказал Бочкарёв.

Рядом с объектом идут работы по благоустройству территории площадью 15 тыс. кв. м. Также планируется разместить площадь для мероприятий.

В настоящее время в офисном центре завершают фасадные работы. Внутри идёт отделка мест общего пользования и укладка напольной керамической плитки в лифтовых холлах и лестницах.

Также продолжается благоустройство территории со стороны улицы Леонова. Началось и устройство подземного перехода из МЦК «Ботанический сад» в бизнес-центр.

«Создание новых точек роста в сложившихся районах позволяет изменить качество жизни москвичей», — отметила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

По её словам, градостроительная политика столицы направлена на стимулирование инвесторов к созданию таких объектов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить