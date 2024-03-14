В районе Ростокино летом построят офисный центр

Бизнес-центр с уличным коворкингом введут в эксплуатацию в середине 2024 года в столичном районе Ростокино, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Общая площадь здания, состоящего из торгового и офисного центров, составляет 90 тыс. кв. м. Первые три этажа отданы под торговую галерею, а с 3 по 18 этаж разместится бизнес-центр площадью 36,8 тыс. кв. м. А на минус первом этаже предусмотрен подземный переход, который выведет к станции «Ботанический сад» Московского центрального кольца», — сказал Бочкарёв.

Рядом с объектом идут работы по благоустройству территории площадью 15 тыс. кв. м. Также планируется разместить площадь для мероприятий.

В настоящее время в офисном центре завершают фасадные работы. Внутри идёт отделка мест общего пользования и укладка напольной керамической плитки в лифтовых холлах и лестницах.

Также продолжается благоустройство территории со стороны улицы Леонова. Началось и устройство подземного перехода из МЦК «Ботанический сад» в бизнес-центр.

«Создание новых точек роста в сложившихся районах позволяет изменить качество жизни москвичей», — отметила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

По её словам, градостроительная политика столицы направлена на стимулирование инвесторов к созданию таких объектов.