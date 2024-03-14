В районе Ростокино летом построят офисный центр
- РИА Новости
«Общая площадь здания, состоящего из торгового и офисного центров, составляет 90 тыс. кв. м. Первые три этажа отданы под торговую галерею, а с 3 по 18 этаж разместится бизнес-центр площадью 36,8 тыс. кв. м. А на минус первом этаже предусмотрен подземный переход, который выведет к станции «Ботанический сад» Московского центрального кольца», — сказал Бочкарёв.
Рядом с объектом идут работы по благоустройству территории площадью 15 тыс. кв. м. Также планируется разместить площадь для мероприятий.
В настоящее время в офисном центре завершают фасадные работы. Внутри идёт отделка мест общего пользования и укладка напольной керамической плитки в лифтовых холлах и лестницах.
Также продолжается благоустройство территории со стороны улицы Леонова. Началось и устройство подземного перехода из МЦК «Ботанический сад» в бизнес-центр.
«Создание новых точек роста в сложившихся районах позволяет изменить качество жизни москвичей», — отметила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.
По её словам, градостроительная политика столицы направлена на стимулирование инвесторов к созданию таких объектов.