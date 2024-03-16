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Иностранные гости Всемирного фестиваля молодёжи посетили выставку «Россия»

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Иностранные гости Всемирного фестиваля молодёжи посетили выставку «Россия» на ВДНХ.
Иностранные гости Всемирного фестиваля молодёжи посетили выставку «Россия»
  • РИА Новости

«Вы уже побывали на грандиозном событии — Всемирном фестивале молодёжи и в регионах нашей страны. Уверена, что вы уже сами убедились в том, что Россия очень гостеприимная, дружная и дружелюбная. В нашей стране столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей и разной веры. Это многообразие культур, языков, обычаев объединяет Россию», — обратилась к иностранным гостям заместитель генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина.

Вместе с ней гости посетили пространство «Универмаг», где познакомились с традиционными русскими промыслами, а также стенды Ставрополья, Севастополя, Нижегородской, Волгоградской областей и других регионов. На стенде Калмыкии они примерили национальные костюмы, а Республика Адыгея научила лезгинке.

«Здесь мне всё нравится, всё красиво. Экспозиции показывают, какая разная Россия, но в то же время это одна страна: все её части объединены», — рассказал по итогам экскурсии Оскар Мендоса из Боливии.

Маруся Карам из Ливана отметила, что ей очень нравится Россия. По её словам, здесь так много культур и они дополняют друг друга.

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