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Песков: Путин 14 марта встретится с главой Якутии

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Президент России Владимир Путин в четверг, 14 марта, примет главу Республики Саха Айсена Николаева. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков: Путин 14 марта встретится с главой Якутии
  • РИА Новости

По его словам, в повестке дня у президента России значится несколько мероприятий, включая встречу с Николаевым. Глава государства обсудит с ним свою предстоящую поездку в Якутию.

«Вы знаете, что Путин собирается туда достаточно скоро. Вот как раз они поговорят о том, определят основные моменты, на которых будут концентрироваться в ходе визита президента в Якутию», — заявил Песков.

О готовящемся визите главы государства в Якутию стало известно 12 марта. Как отмечал сам Путин, его поездка в республику должна состояться в ближайшее время.

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