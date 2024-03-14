В Магаданской области эвакуируют пассажиров после жёсткой посадки вертолёта Ми-8.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на губернатора Сергея Носова.

Отмечается, что пилоты «Авиации Колымы» смогли посадить вертолёты возле места ЧП на фоне сложнейших погодных условий. Глава региона отметил, что медицинская бригада добралась до пострадавших и оказывает им помощь.

«Пассажиров аварийного рейса сейчас эвакуируют в Эвенск. После осмотра в больнице их доставят в Магадан», — заявил он.

Совершивший жёсткую посадку вертолёт принадлежит компании «Дальнереченск Авиа», он выполнял рейс по заказу Омолонской горнорудной компании, рассказал губернатор.

На борту находились 17 пассажиров и три члена экипажа. По предварительным данным, один из членов экипажа погиб, ещё один получил тяжёлые травмы, у третьего травмы средней тяжести.

Ранее сообщалось, что по факту жёсткой посадки Ми-8 в Магаданской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть человека.