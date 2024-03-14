В Головинском районе Москвы более 3200 жителей получили жильё по реновации
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Из них свыше 1100 горожан из шести домов получили квартиры в прошлом году», — отметил глава Департамента городского имущества Максим Гаман.
Всего в этом районе планируют переселить более 32 тыс. жителей из 137 домов.
Со своей стороны, руководитель Департамента градостроительной политики города Сергей Лёвкин добавил, что в Головинском районе полностью расселили восемь домов, а девять новостроек уже передали под заселение.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что с момента старта программы реновации новые квартиры получили 130 тыс. жителей столицы.