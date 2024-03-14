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В Головинском районе Москвы более 3200 жителей получили жильё по реновации

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С 2021 года более 3,2 тыс. жителей из 13 старых домов в Головинском районе Москвы получили письма, в которых им предлагалось выбрать новые квартиры по реновации.
В Головинском районе Москвы более 3200 жителей получили жильё по реновации
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Из них свыше 1100 горожан из шести домов получили квартиры в прошлом году», — отметил глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего в этом районе планируют переселить более 32 тыс. жителей из 137 домов.

Со своей стороны, руководитель Департамента градостроительной политики города Сергей Лёвкин добавил, что в Головинском районе полностью расселили восемь домов, а девять новостроек уже передали под заселение.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что с момента старта программы реновации новые квартиры получили 130 тыс. жителей столицы.

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