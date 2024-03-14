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Российские дети стали чаще предпочитать развлекательный контент мультфильмам

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Специалисты в ходе недавнего исследования пришли к выводу, что в 2023 году среди детской аудитории в России сократилась доля просмотра мультфильмов. А популярность увлекательного контента, напротив, возросла.
Российские дети стали чаще предпочитать развлекательный контент мультфильмам
  • Gettyimages.ru

Доля таких передач среди зрителей старше четырёх лет составила 17%, это на 2 п. п. больше, чем в 2022-м, пишет газета «Известия» со ссылкой на Мediascope.

Также в категории детей от четырёх до девяти лет рост составил 12%, а у подростков 14—17 лет — 21% (+4 п. п. по обеим возрастным категориям).

Среди детей в возрасте 10—13 лет просмотр развлекательных передач увеличился на 5 п. п. по сравнению с 2022 годом, составив 20%.

Наибольшее снижение интереса к мультфильмам произошло в возрастной категории от четырёх до девяти лет — на 4 п. п., до 7%. В возрасте от 10—13 лет этот показатель сократился на 3 п. п. в сравнении с 2022-м — до 6%.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что почётным гостем урока «Разговоры о важном» по случаю Дня российской науки стал один из разработчиков квантового компьютера, научный сотрудник Физического института им. Лебедева РАН Илья Семериков.

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