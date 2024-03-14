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Пользователи mos.ru более 400 раз запросили СМС с инструкцией к сервисам

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Москвичи более 400 раз воспользовались сервисом, позволяющим запросить СМС со ссылкой на пошаговую инструкцию по использованию разделов портала mos.ru.
Пользователи mos.ru более 400 раз запросили СМС с инструкцией к сервисам
  • Gettyimages.ru
  • © MangoStar_Studio

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В городском Департаменте информационных технологий утверждают, что данная функция упростила получение помощи специалистов по 12 наиболее часто задаваемым вопросам. С помощью сервиса пользователи могут узнать, как на портале найти электронный дневник, создать учётную запись, восстановить свой пароль и др.

«За 2,5 месяца с начала запуска проекта горожане более 400 раз получили СМС со ссылкой на инструкцию, необходимую для использования сервисов и получения услуг на портале mos.ru», — прокомментировал глава общегородского контакт-центра Москвы Андрей Савицкий.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что столица предоставила регионам возможность безвозмездного доступа к своим медицинским ИИ-сервисам в рамках поручения президента Владимира Путина.

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