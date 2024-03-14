Пользователи mos.ru более 400 раз запросили СМС с инструкцией к сервисам

Москвичи более 400 раз воспользовались сервисом, позволяющим запросить СМС со ссылкой на пошаговую инструкцию по использованию разделов портала mos.ru.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В городском Департаменте информационных технологий утверждают, что данная функция упростила получение помощи специалистов по 12 наиболее часто задаваемым вопросам. С помощью сервиса пользователи могут узнать, как на портале найти электронный дневник, создать учётную запись, восстановить свой пароль и др.

«За 2,5 месяца с начала запуска проекта горожане более 400 раз получили СМС со ссылкой на инструкцию, необходимую для использования сервисов и получения услуг на портале mos.ru», — прокомментировал глава общегородского контакт-центра Москвы Андрей Савицкий.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что столица предоставила регионам возможность безвозмездного доступа к своим медицинским ИИ-сервисам в рамках поручения президента Владимира Путина.