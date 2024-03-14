В Москве провели благоустройство в пойме реки Жужи

В пойме реки Жужи в Москве обустроили пространство для отдыха «Вишнёвый сад».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на пресс-службу столичного Департамента капитального ремонта.

В ходе работ специалисты переделали прогулочные дорожки, установили лавочки и урны, а также четырёхметровые торшеры для освещения, которые наименьшим образом воздействуют на обитающих в парке животных и птиц.

Кроме того, ближе к жилым домам обустроили три детские площадки со спорткомплексами, а также площадку для выгула и дрессировки собак.

Символом зоны отдыха стал арт-объект «Вишни», отсылающий к истории места, где в ХХ веке располагались плодовые сады.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице открыли 354 спортплощадки для зимнего отдыха на базе образовательных учреждений.