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В Москве провели благоустройство в пойме реки Жужи

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В пойме реки Жужи в Москве обустроили пространство для отдыха «Вишнёвый сад».
В Москве провели благоустройство в пойме реки Жужи
  • © Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на пресс-службу столичного Департамента капитального ремонта.

В ходе работ специалисты переделали прогулочные дорожки, установили лавочки и урны, а также четырёхметровые торшеры для освещения, которые наименьшим образом воздействуют на обитающих в парке животных и птиц.

Кроме того, ближе к жилым домам обустроили три детские площадки со спорткомплексами, а также площадку для выгула и дрессировки собак.

Символом зоны отдыха стал арт-объект «Вишни», отсылающий к истории места, где в ХХ веке располагались плодовые сады.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице открыли 354 спортплощадки для зимнего отдыха на базе образовательных учреждений.

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