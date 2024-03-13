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В МЧС Белгородской области опровергли сообщения о якобы предстоящей эвакуации

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МЧС Белгородской области опровергло рассылаемую от якобы сотрудников ведомства информацию о том, что в регионе будет проводиться эвакуация.
В МЧС Белгородской области опровергли сообщения о якобы предстоящей эвакуации
  • РИА Новости

В Telegram-канале министерства сообщили, что, по словам местных жителей, им с неизвестных номеров поступают звонки, во время которых их оповещают о предстоящей эвакуации. 

В МЧС подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности. Сотрудники ведомства не обзванивали граждан.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки зафиксировано порядка 320 прилётов снарядов ВСУ в регионе.

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