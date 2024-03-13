В Счётной палате обсудили интеграцию новых регионов

В Счётной палате прошло обсуждение интеграции новых регионов в социально-экономическое и правовое пространство России.

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на сайт Счётной палаты.

«Сегодня в новых субъектах создана легитимная система органов власти. Новые регионы стали неотъемлемой частью бюджетного процесса Российской Федерации, межбюджетных отношений. И, конечно, без выстраивания системы финансового бюджетного контроля и внешнего государственного аудита невозможно эффективное управление», — заявила и. о. председателя палаты Галина Изотова.

По её словам, в течение 2023 года предоставлялась консультативная помощь, в том числе по вопросам штатной численности, структуры, подготовки регламентов, регистрации юрлица.

«Мы продолжим наше интенсивное взаимодействие», — сказала Изотова.

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