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Депутат Буцкая заявила о необходимости создавать игротеки во всех регионах

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что необходимо создавать игротеки во всех регионах России на базе библиотек и домов творчества.
Депутат Буцкая заявила о необходимости создавать игротеки во всех регионах
  • РИА Новости

«Мы сейчас предлагаем создавать игротеки во всех регионах страны на базе наших библиотек и домов творчества, чтобы возрождать обучение игре как для родителей, так для детей. Игротеки — это такой формат, когда можно прийти и взять игру домой, так же, как книгу. Это объединяет семьи», — отметила она в беседе с URA.RU.

Как считает депутат, формирование личности начинается именно с игры.

«Это не просто что-то лёгкое, что можно пустить на самотёк с помощью компьютера, планшета или телефона, который оказывается в руках у наших детей практически там с годовалого возраста», — сказала Буцкая.

По её словам, в школах уже есть классные часы «Разговоры о важном», которые формируют у детей отношение к Родине, её истории и культуре.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что на новом уроке «Разговоры о важном» обсудили достижения и перспективы развития российских регионов.

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