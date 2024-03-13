Депутат Буцкая заявила о необходимости создавать игротеки во всех регионах
- РИА Новости
«Мы сейчас предлагаем создавать игротеки во всех регионах страны на базе наших библиотек и домов творчества, чтобы возрождать обучение игре как для родителей, так для детей. Игротеки — это такой формат, когда можно прийти и взять игру домой, так же, как книгу. Это объединяет семьи», — отметила она в беседе с URA.RU.
Как считает депутат, формирование личности начинается именно с игры.
«Это не просто что-то лёгкое, что можно пустить на самотёк с помощью компьютера, планшета или телефона, который оказывается в руках у наших детей практически там с годовалого возраста», — сказала Буцкая.
По её словам, в школах уже есть классные часы «Разговоры о важном», которые формируют у детей отношение к Родине, её истории и культуре.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что на новом уроке «Разговоры о важном» обсудили достижения и перспективы развития российских регионов.