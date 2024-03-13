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Росавиация: бумажный посадочный талон теперь не обязателен для отчёта о расходах

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С марта текущего года электронный посадочный талон приравнивается к бумажному посадочному и теперь его можно использовать для отчёта о расходах. Об этом сообщили в Росавиации.
Росавиация: бумажный посадочный талон теперь не обязателен для отчёта о расходах
  • Gettyimages.ru

«Тем самым Минтрансом России совместно с Минфином России сняты все барьеры для массового внедрения в России электронного посадочного талона», — говорится в заявлении.

Чтобы подтвердить перелёт, достаточно предоставить в бухгалтерию электронный посадочный талон, оформленный авиакомпанией во время онлайн-регистрации на рейс. Также сообщается, что наличие любых отметок в нём не требуется.

«В ближайшее время Минтранс России утвердит типовую форму электронного посадочного талона для всех авиакомпаний. Большинство крупных компаний России ждали этого нововведения», — рассказал заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» намерен к 2030 году ввести в эксплуатацию 339 самолётов российского производства.

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