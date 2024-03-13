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Иностранные гости выставки «Россия» поделились впечатлениями о стране

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Иностранные гости международной выставки-форума «Россия» — участники Всероссийского фестиваля молодёжи поделились впечатлениями о стране.
Иностранные гости выставки «Россия» поделились впечатлениями о стране
  • РИА Новости

«Я увидела, что россияне трудолюбивы, страна развита технологически и имеет сильные вооружённые силы. Здесь совершенно безопасно людям любой национальности», — заявила Венди Эгбом из Нигерии.

Со своей стороны, Маруся Карам из Ливана отметила, что Россия — это страна возможностей.

«Удивляет, как такое большое количество культур не мешает друг другу, а дополняет», — сказала она.

Ричард Вамбуа из Кении сообщил, что открыл для себя не только Москву, но и Красноярск и Кузбасс.

«Сложно передать впечатление от России — она раскрывается, именно когда ты сюда приезжаешь. Я влюблён в эту страну и вернусь ещё не раз», — добавил он.

Зарубежные гости изучили на выставке не только культурные особенности регионов, но и экономический потенциал.

Ранее сообщалось, что на международной выставке-форуме «Россия» начались экскурсии для участников Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) из других стран. Порядка 2 тыс. участников ВФМ-2024 из 147 государств приехали на выставку, чтобы вживую познакомиться с достижениями России.

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