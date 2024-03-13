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В колледжах Москвы появятся дополнительные бюджетные места

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о формировании дополнительных десяти тысяч бюджетных мест в колледжах столицы.
В колледжах Москвы появятся дополнительные бюджетные места
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Как отметил Собянин, это позволит в полтора раза увеличить число поступающих в колледжи на бюджетные места выпускников 9-х классов.

Школьники смогут получать перспективные и востребованные профессии, а город восполнит дефицит квалифицированных кадров в экономике и социальной сфере.

Ранее сообщалось, что в колледжах Москвы модернизируют более 200 мастерских и лабораторий.

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