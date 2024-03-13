В колледжах Москвы появятся дополнительные бюджетные места
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Как отметил Собянин, это позволит в полтора раза увеличить число поступающих в колледжи на бюджетные места выпускников 9-х классов.
Школьники смогут получать перспективные и востребованные профессии, а город восполнит дефицит квалифицированных кадров в экономике и социальной сфере.
Ранее сообщалось, что в колледжах Москвы модернизируют более 200 мастерских и лабораторий.