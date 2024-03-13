В Приморье построят новые объекты водоснабжения в 2024 году

В правительстве Приморского края рассказали о строительстве семи объектов водоснабжения в 2024 году.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

Как отметил глава краевого Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сергей Попов, часть объектов уже сдана и обеспечивает потребителей чистой водой, а остальные введут в эксплуатацию к концу 2024 года.

Работы проводятся в рамках реализации проекта «Чистая вода».

Ранее сообщалось, что Башкирия вошла в число регионов, которые получат субсидии на софинансирование расходов при социальной газификации и догазификации.