В Москве открыли приём заявок на конкурс лучших практик наставничества
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
В конкурсе представлено семь номинаций, среди которых — «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Профессиональное развитие молодёжи», «Цифровые инновации на предприятии».
«Благодаря грамотно выстроенной системе наставничества растёт эффективность всех рабочих процессов компании, поэтому Москва активно поддерживает и развивает эту культуру на столичных предприятиях», — сказала Багреева.
Победители столичного этапа смогут принять участие во всероссийском этапе конкурса «Лучшие практики наставничества».
Заявки для участия принимают до 28 июня 2024 года.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о предстоящей модернизации более 200 мастерских и лабораторий в колледжах столицы.