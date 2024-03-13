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В Москве открыли приём заявок на конкурс лучших практик наставничества

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Конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы — 2024» открыл приём заявок для участников, заявила глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
В Москве открыли приём заявок на конкурс лучших практик наставничества
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

В конкурсе представлено семь номинаций, среди которых — «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Профессиональное развитие молодёжи», «Цифровые инновации на предприятии».

«Благодаря грамотно выстроенной системе наставничества растёт эффективность всех рабочих процессов компании, поэтому Москва активно поддерживает и развивает эту культуру на столичных предприятиях», — сказала Багреева.

Победители столичного этапа смогут принять участие во всероссийском этапе конкурса «Лучшие практики наставничества».

Заявки для участия принимают до 28 июня 2024 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о предстоящей модернизации более 200 мастерских и лабораторий в колледжах столицы.

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