Российский президент Владимир Путин рассказал, что с юности планировал работать в органах госбезопасности.

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости.

«Да, я хотел работать в органах госбезопасности... Я просто пришёл в приёмную и сказал: «Я хотел бы работать. Что для этого нужно?» — отметил Путин.

По его словам, ему сказали о необходимости либо получить высшее образование, лучше юридическое, либо иметь стаж работы не менее трёх лет, но «лучше в армии отслужить».

«Значит, если бы я не попал в университет, я пошёл бы служить в армию», — сказал российский лидер.

В начале февраля Путин заявил, что секретные документы, связанные с Великой Отечественной войной, будут и дальше рассекречивать в России.