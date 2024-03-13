RT в Telegram
Подпишись

Путин рассказал, что с юности планировал работать в органах госбезопасности 

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин рассказал, что с юности планировал работать в органах госбезопасности.
Путин рассказал, что с юности планировал работать в органах госбезопасности 
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости.

«Да, я хотел работать в органах госбезопасности... Я просто пришёл в приёмную и сказал: «Я хотел бы работать. Что для этого нужно?» — отметил Путин.

По его словам, ему сказали о необходимости либо получить высшее образование, лучше юридическое, либо иметь стаж работы не менее трёх лет, но «лучше в армии отслужить».

«Значит, если бы я не попал в университет, я пошёл бы служить в армию», — сказал российский лидер.

В начале февраля Путин заявил, что секретные документы, связанные с Великой Отечественной войной, будут и дальше рассекречивать в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить