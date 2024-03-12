Киселёв анонсировал большое интервью Путина

Генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв анонсировал интервью президента Владимира Путина телеканалу «Россия 1» и РИА Новости.

Киселёв отметил, что после обращения Путина Федеральному собранию «возникло много дополнительных вопросов», а новые угрозы с Запада также «требуют актуальных оценок».

«Съёмочная группа телеканала «Россия» и агентства РИА Новости уже в Кремле. Впереди — большое интервью с президентом России, где мы расставим многие точки над «и», — сообщил Киселёв.

Ранее Путин поделился впечатлениями после интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.