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Северный вестибюль городского вокзала Тестовская откроют в 2024 году

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Северный вестибюль городского вокзала Тестовская МЦД-4 в Пресненском районе Москвы откроют в 2024 году, заявил заммэра Максим Ликсутов.

Об этом сообщает НТВ.

Вестибюль позволит пассажирам быстрее проходить на станцию со стороны Шелепихинской набережной, а сотрудники делового центра «Москва-Сити» смогут быстрее попадать из одной части района в другую пешком.

По словам Ликсутова, открытие северного вестибюля завершит формирование городского вокзала Тестовская.

Ранее, как сообщали «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реализация транспортной программы до 2030 года сформирует единое пространство столицы и области. В регионе уже работает четыре МЦД с едиными тарифами и стандартами.

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