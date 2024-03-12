Исследование: в России зарегистрировано 13 млн кроссоверов и внедорожников
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
На японские автомобили сегмента SUV приходится 35% машин, или 4,56 млн.
Далее следуют кроссоверы и внедорожники корейских и российских марок — 1,85 млн и 1,84 млн единиц соответственно.
В список также попали немецкие и китайские SUV.
Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили, что продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2024 года выросли на 62% в годовом выражении.