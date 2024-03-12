Петербургу выделят 90 млрд рублей на строительство Широтной магистрали скоростного движения

Санкт-Петербург получит 90 млрд рублей из федерального бюджета на строительство Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В совещании принял участие зампред правительства России Марат Хуснуллин, а также представители федеральных министерств и ведомств, члены правительств города и области.

Федеральные средства направят на строительство второго, третьего и четвёртого этапов проекта магистрали.

Средства поступят и из региональной казны, и от внебюджетных источников.

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