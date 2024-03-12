RT в Telegram
Подпишись

Петербургу выделят 90 млрд рублей на строительство Широтной магистрали скоростного движения

Короткая ссылка
Санкт-Петербург получит 90 млрд рублей из федерального бюджета на строительство Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В совещании принял участие зампред правительства России Марат Хуснуллин, а также представители федеральных министерств и ведомств, члены правительств города и области.

Федеральные средства направят на строительство второго, третьего и четвёртого этапов проекта магистрали.

Средства поступят и из региональной казны, и от внебюджетных источников.

Ранее стало известно, что жители Москвы могут выбрать самые красивые станции, открывшиеся за последние пять лет, передают «Дни.ру». Голосование началось на портале «Активный гражданин».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить