Петербургу выделят 90 млрд рублей на строительство Широтной магистрали скоростного движения
Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.
В совещании принял участие зампред правительства России Марат Хуснуллин, а также представители федеральных министерств и ведомств, члены правительств города и области.
Федеральные средства направят на строительство второго, третьего и четвёртого этапов проекта магистрали.
Средства поступят и из региональной казны, и от внебюджетных источников.
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