Патриарх Кирилл лишил сана бывшего ректора Российского православного университета

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана бывшего ректора Российского православного университета, экс-наместника Высоко-Петровского ставропигиального монастыря в Москве игумена Петра (Еремеева).

Об этом сообщается на сайте Московской епархии Русской православной церкви.

«Настоящим, на основании решения епархиального церковного суда Московской епархии от 8 февраля 2024 года, вы извергаетесь из священного сана в связи с нарушением 25-го правила Святых Апостолов», — отмечается в указе патриарха.

Как пишет РИА Новости, ранее игумена Петра запретили в служении.

Церковный суд должен был лишить его сана после троекратной неявки на заседания.