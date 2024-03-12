Собянин: единая транспортная система объединит Москву и область к 2030 году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к 2030 году будет сформировано единое пространство Москвы и Московской области в рамках программы развития столичного транспорта.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Собянин отметил, что в планах «сделать так, чтобы жителям было ещё удобнее подъезжать» к станциям МЦД и метро, в частности расширить сеть перехватывающих парковок, обустроив больше 150 тыс. мест в Москве и области.

Также стоит вопрос интеграции 39 станций Ярославского и Павелецкого направлений в тарифную зону МЦД.

Кроме того, в рамках масштабной транспортной программы в 2024 году будет построен новый московский городской вокзал Митьково на МЦД-3 и реконструирован московский городской вокзал Щербинка на МЦД-2.

Также продолжится обновление подвижного состава — на диаметры выйдут модернизированные поезда «Иволга 4.0».

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют построить 68 км дорог, 20 искусственных сооружений и девять пешеходных переходов в 2024 году.