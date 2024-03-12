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На Кременчугской улице Москвы построят новое жильё

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На западе Москвы построят новый жилой комплекс в рамках программы реновации, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Для реорганизации неэффективно используемой территории площадью 1,49 га в районе Фили-Давыдково город назначил оператора — Московский фонд реновации жилой застройки», — сказал Ефимов.

Как отметил чиновник, жилой микрорайон появится в течение пяти лет.

Также в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) проведут благоустройство, озеленение, организуют парковочное пространство, спортивные, детские площадки и зоны отдыха, добавил руководитель Департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы построят дом по программе реновации.

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