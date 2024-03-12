«Гагаринский забег» состоится в Подмосковье в апреле
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства физической культуры и спорта региона.
Участники смогут выбрать одну из пяти предложенных дистанций длиной 300 м, 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.
Для болельщиков и гостей мероприятия подготовят фан-зону с разными тематическими локациями и концертной программой. Кроме того, желающие смогут посетить музей Центра подготовки космонавтов в Доме космонавтов.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что фестиваль конькобежного спорта «Московские молнии» состоялся в столице на катке ВДНХ в феврале.