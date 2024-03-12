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«Гагаринский забег» состоится в Подмосковье в апреле

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Традиционный «Гагаринский забег», в этом году приуроченный к 90-летию со дня рождения космонавта Юрия Гагарина, пройдёт в апреле в Звёздном городке Московской области.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства физической культуры и спорта региона.

Участники смогут выбрать одну из пяти предложенных дистанций длиной 300 м, 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.

Для болельщиков и гостей мероприятия подготовят фан-зону с разными тематическими локациями и концертной программой. Кроме того, желающие смогут посетить музей Центра подготовки космонавтов в Доме космонавтов.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что фестиваль конькобежного спорта «Московские молнии» состоялся в столице на катке ВДНХ в феврале.

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