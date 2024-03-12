Путин поздравил работников ФСИН с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) с профессиональным праздником.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ФСИН.

«Важность задач, стоящих перед ФСИН, требует от сотрудников высоких профессиональных и личных качеств, принципиальности, неукоснительного соблюдения дисциплины. Ведь от вас, вашего добросовестного труда во многом зависят укрепление законности и правопорядка в стране, защищённость каждого человека», — заявил глава государства.

По словам Путина, в уголовно-исполнительной системе в последние годы произошли изменения, направленные на обеспечение прав осуждённых, улучшение материально-технической базы и социально-бытовых условий исправительных учреждений.

Ранее, как сообщало RIA56, губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил сотрудников и ветеранов управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) региона с профессиональным праздником и 145-летием со дня образования уголовно-исполнительной системы России.