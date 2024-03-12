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Богомаз: в Брянске проводят мероприятия по предупреждению терроризма

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территории Брянска проводятся предупредительно-профилактические мероприятия по предупреждению терроризма.
Богомаз: в Брянске проводят мероприятия по предупреждению терроризма
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня правоохранительными ведомствами Брянской области проводятся предупредительно-профилактические мероприятия по предупреждению террористических действий на территории города Брянска», — говорится в сообщении.

Богомаз призвал граждан сохранять спокойствие. 

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил факт попытки украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться в Курскую область.

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