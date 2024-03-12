Богомаз: в Брянске проводят мероприятия по предупреждению терроризма
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Сегодня правоохранительными ведомствами Брянской области проводятся предупредительно-профилактические мероприятия по предупреждению террористических действий на территории города Брянска», — говорится в сообщении.
Богомаз призвал граждан сохранять спокойствие.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил факт попытки украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться в Курскую область.