Богомаз: в Брянске проводят мероприятия по предупреждению терроризма

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территории Брянска проводятся предупредительно-профилактические мероприятия по предупреждению терроризма.

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня правоохранительными ведомствами Брянской области проводятся предупредительно-профилактические мероприятия по предупреждению террористических действий на территории города Брянска», — говорится в сообщении.

Богомаз призвал граждан сохранять спокойствие.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил факт попытки украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться в Курскую область.