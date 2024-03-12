Во Владивостоке прошла презентация Центра интеллектуальной культуры
Об этом сообщает zr.media.
Центр интеллектуальной культуры (СК «Олимпиец») даёт возможность жителям бесплатно обучаться интеллектуальным играм (шахматам, шашкам, го и сёги), а также встречаться и общаться с единомышленниками.
Миссия проекта — не только развивать инфраструктуру для занятий интеллектуальными играми, но и вовлекать как можно большее число молодёжи.
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