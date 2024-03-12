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Во Владивостоке прошла презентация Центра интеллектуальной культуры

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Во Владивостоке в рамках молодёжного интеллектуального марафона, проходящего в городе с 1 по 17 марта, в Пушкинском театре презентовали новый проект — Центр интеллектуальной культуры.

Об этом сообщает zr.media.

Центр интеллектуальной культуры (СК «Олимпиец») даёт возможность жителям бесплатно обучаться интеллектуальным играм (шахматам, шашкам, го и сёги), а также встречаться и общаться с единомышленниками.

Миссия проекта — не только развивать инфраструктуру для занятий интеллектуальными играми, но и вовлекать как можно большее число молодёжи.

После дискуссии о развитии интеллектуальной культуры во Владивостоке организаторы наградили главных гостей встречи — шахматистов, их родителей и ведущих тренеров Приморья.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил спикером на традиционном уроке «Разговоры о важном». Темой беседы стал поиск себя в современном обществе.

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