Стало известно, какие города россияне планируют посетить этой весной

Специалисты туротрасли провели исследование и выяснили, какие города наиболее привлекательны для российских путешественников в весенние месяцы.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Среди внутренних направлений лидирует Москва: доля столицы составляет 22,4% отельных заказов. Далее идут Санкт-Петербург (14,5%), Сочи (12,2%), Казань (3,5%), Калининград (3%) и др.

Топ зарубежных городов возглавляет Стамбул: в марте его доля составляет 8,7% от всех заграничных заказов, в апреле — 5,8%, в мае — 6,8%.

Также в марте туристы планируют отправиться на отдых в Дубай (6,4% бронирований), Минск (3,5%), Бангкок (3,5%) и Ереван (2,8%).

Апрельский список возглавил Токио с долей бронирований 4,8%, а майский — Париж (5,5%).

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН прокомментировал популярность Азии среди российских путешественников.