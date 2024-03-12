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Камеры засняли человека, крепившего бомбу к машине экс-советника главы МВД ЛНР

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Камеры зафиксировали человека, который прикрепил взрывное устройство к автомобилю бывшего советника главы МВД Луганской Народной Республики, заместителя ректора Луганского государственного университета им. Владимира Даля, военного эксперта Виталия Киселёва.
Камеры засняли человека, крепившего бомбу к машине экс-советника главы МВД ЛНР
  • Gettyimages.ru
  • © Martin Barraud

Об этом Киселёв рассказал в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что автомобиль был заминирован с 3 на 4 марта.

«Касательно того человека, который закладывал, а на видеокамерах он запечатлён, мы, безусловно, это увидели, осмотрели со всех ракурсов. И в данный момент идёт его розыск», — сказал собеседник агентства. 

4 марта стало известно, что под машиной Виталия Киселёва найдено взрывное устройство. Военный эксперт не пострадал. 

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