Камеры засняли человека, крепившего бомбу к машине экс-советника главы МВД ЛНР

Камеры зафиксировали человека, который прикрепил взрывное устройство к автомобилю бывшего советника главы МВД Луганской Народной Республики, заместителя ректора Луганского государственного университета им. Владимира Даля, военного эксперта Виталия Киселёва.

Об этом Киселёв рассказал в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что автомобиль был заминирован с 3 на 4 марта.

«Касательно того человека, который закладывал, а на видеокамерах он запечатлён, мы, безусловно, это увидели, осмотрели со всех ракурсов. И в данный момент идёт его розыск», — сказал собеседник агентства.

4 марта стало известно, что под машиной Виталия Киселёва найдено взрывное устройство. Военный эксперт не пострадал.