Камеры засняли человека, крепившего бомбу к машине экс-советника главы МВД ЛНР
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Об этом Киселёв рассказал в беседе с РИА Новости.
Он напомнил, что автомобиль был заминирован с 3 на 4 марта.
«Касательно того человека, который закладывал, а на видеокамерах он запечатлён, мы, безусловно, это увидели, осмотрели со всех ракурсов. И в данный момент идёт его розыск», — сказал собеседник агентства.
4 марта стало известно, что под машиной Виталия Киселёва найдено взрывное устройство. Военный эксперт не пострадал.