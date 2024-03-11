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Представитель Соколова назвал провокацией видео со звездой «Уральских пельменей»

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Представитель артиста из «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова, комментируя видео с конфликтом в метро Екатеринбурга, сообщил, что на кадрах — «человек в силиконовой маске».
Представитель Соколова назвал провокацией видео со звездой «Уральских пельменей»
  • Legion-Media

«Это был человек в силиконовой маске совершенно точно», — сказал Влад Москалёв.

Звезде «Уральских пельменей» такое поведение несвойственно, отметил собеседник.

«Вы когда-нибудь слышали, чтобы он матерился?.. Дети устроили провокацию. Вы же знаете подростков, это хайп. Сняли и тут же в сеть выложили», — добавил Москалёв.

Видео с конфликтом ранее появилось в сети. В полицию с заявлением никто не обращался, сообщил RT руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

RT связался с Соколовым, но тот, выслушав вопросы, бросил трубку.

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