Представитель Соколова назвал провокацией видео со звездой «Уральских пельменей»

Представитель артиста из «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова, комментируя видео с конфликтом в метро Екатеринбурга, сообщил, что на кадрах — «человек в силиконовой маске».

«Это был человек в силиконовой маске совершенно точно», — сказал Влад Москалёв.

Звезде «Уральских пельменей» такое поведение несвойственно, отметил собеседник.

«Вы когда-нибудь слышали, чтобы он матерился?.. Дети устроили провокацию. Вы же знаете подростков, это хайп. Сняли и тут же в сеть выложили», — добавил Москалёв.

Видео с конфликтом ранее появилось в сети. В полицию с заявлением никто не обращался, сообщил RT руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

RT связался с Соколовым, но тот, выслушав вопросы, бросил трубку.