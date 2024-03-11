Представитель Соколова назвал провокацией видео со звездой «Уральских пельменей»
- Legion-Media
«Это был человек в силиконовой маске совершенно точно», — сказал Влад Москалёв.
Звезде «Уральских пельменей» такое поведение несвойственно, отметил собеседник.
«Вы когда-нибудь слышали, чтобы он матерился?.. Дети устроили провокацию. Вы же знаете подростков, это хайп. Сняли и тут же в сеть выложили», — добавил Москалёв.
Видео с конфликтом ранее появилось в сети. В полицию с заявлением никто не обращался, сообщил RT руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
RT связался с Соколовым, но тот, выслушав вопросы, бросил трубку.