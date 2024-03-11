Семь косметических брендов Подмосковья представили продукцию на выставке в КНР
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Так, в этом году в выставке приняли участие чеховский производитель парфюмерии «Красота и здоровье», производитель косметики из Истры «10 Мед», производитель детских косметических средств из Дмитрова «Уник косметик» и др.
Подмосковные компании смогли принять участие в мероприятии при содействии регионального фонда ВЭД.
Ранее НСН сообщала, что семь компаний из Москвы, специализирующихся на производстве пищевой продукции, представили свои товары в Объединённых Арабских Эмиратах на международной бизнес-миссии при содействии центра поддержки экспорта «Моспром».