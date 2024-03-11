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ТАСС: кабмин обсуждает освобождение детей погибших героев России от платы за ЖКУ

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Правительство предлагает освободить от платы за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт детей погибших героев России.
ТАСС: кабмин обсуждает освобождение детей погибших героев России от платы за ЖКУ
  • РИА Новости

Такие поправки были одобрены на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, сообщил ТАСС источник. Агентство уточняет, что речь идёт о несовершеннолетних детях, инвалидах и о студентах-очниках в возрасте до 23 лет.

Собеседник также сообщил, что такие меры могли бы распространиться и на наследников полных кавалеров ордена Славы.

Президент Владимир Путин ранее поручил правительству создать на портале госуслуг раздел о мерах поддержки и льготах для бойцов спецоперации.

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