ТАСС: кабмин обсуждает освобождение детей погибших героев России от платы за ЖКУ
- РИА Новости
Такие поправки были одобрены на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, сообщил ТАСС источник. Агентство уточняет, что речь идёт о несовершеннолетних детях, инвалидах и о студентах-очниках в возрасте до 23 лет.
Собеседник также сообщил, что такие меры могли бы распространиться и на наследников полных кавалеров ордена Славы.
Президент Владимир Путин ранее поручил правительству создать на портале госуслуг раздел о мерах поддержки и льготах для бойцов спецоперации.