ТАСС: кабмин обсуждает освобождение детей погибших героев России от платы за ЖКУ

Правительство предлагает освободить от платы за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт детей погибших героев России.

Такие поправки были одобрены на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, сообщил ТАСС источник. Агентство уточняет, что речь идёт о несовершеннолетних детях, инвалидах и о студентах-очниках в возрасте до 23 лет.

Собеседник также сообщил, что такие меры могли бы распространиться и на наследников полных кавалеров ордена Славы.

Президент Владимир Путин ранее поручил правительству создать на портале госуслуг раздел о мерах поддержки и льготах для бойцов спецоперации.