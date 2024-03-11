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В Ульяновске число самозанятых достигло почти 40 тысяч в 2023 году

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В Ульяновске количество самозанятых увеличилось до 39 710 человек по итогам 2023 года. В целом по области их число превысило 56 тыс.

Об этом в штабе по развитию Ульяновска сообщил директор АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» Руслан Гайнетдинов, пишет mosaica.ru.

По его прогнозам, в марте общее число жителей с особым налоговым статусом превысит 60 тыс. Гайнетдинов также отметил, что по числу самозанятых регион находится на третьем месте по стране.

Глава регионального центра поддержки напомнил, что в Ульяновске продолжается действие трёх проектов по поддержке бизнеса. В минувшем году финансовую поддержку получили 14 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1,721 млн рублей.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Сергея Собянина сообщала, что число самозанятых в Москве в 2023 году выросло на 329 тыс. и достигло 1,5 млн.

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