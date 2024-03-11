Аналитик Калманович: рост стоимости биткоина продолжится

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что стоимость биткоина достигла $72 тыс., в результате чего цена криптовалюты вновь побила рекорд.

«Мы считаем, что рост биткоина продолжится. Ближайший ориентир мы прогнозируем на данный момент на уровне $75,5—78 тыс., и это минимум. Скорее всего, увеличение достигнет $80—85 тыс. уже в ближайшее время», — спрогнозировал он.

По его словам, для потенциальных покупок желательно дождаться коррекции к отметкам $65,5 тыс. и $70 тыс.

«Продолжается влияние халвинга на курс биткойна. А также есть значительные фундаментальные факторы, которые также поддерживают эту монету. В частности, такие, как снижение банковских ставок ФРС США, которое ожидается летом, а также потенциальный запуск новых ETF-фондов. Пока на доллар давят макроэкономические показатели, биткоин имеет потенциал для роста», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что стоимость биткоина достигла $72 тыс., в результате чего цена криптовалюты вновь побила рекорд.